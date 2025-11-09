Asesinan a dos policías en el noroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 9 nov (EFE).- Dos policías fueron asesinados este domingo en una zona rural del municipio de Betulia, en el departamento colombiano de Antioquia (noroeste), en un ataque armado atribuido a grupos ilegales que operan en esa región, informaron fuentes oficiales.

El hecho ocurrió hacia el mediodía en el corregimiento de Altamira, donde los uniformados fueron emboscados mientras realizaban labores de patrullaje, según un comunicado de la Policía.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y el subintendente Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32, quienes pertenecían a la estación de Policía de Betulia.

«La Policía Nacional rechaza de manera categórica este acto violento y expresa un profundo sentimiento de solidaridad con las familias de nuestros uniformados, a quienes acompañaremos de manera integral en este difícil momento», señaló la institución.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, condenó el crimen y pidió a las autoridades dar con los autores materiales e intelectuales del ataque.

«Pido a las autoridades correspondientes hayar a los responsables de este atroz crimen. Este derrame de sangre debe detenerse, la paz y el respeto a la vida deben ser sagradas», escribió Márquez en X.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su parte, denunció que el Ministerio de Defensa negó «asistencia militar» a ese departamento y anunció una recompensa de hasta 500 millones de pesos (unos 130.000 dólares) por información que conduzca a la ubicación de los responsables.

En la zona tienen presencia el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y disidencias de las FARC. EFE

pc/sbb