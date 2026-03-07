Asesinan a excandidato a alcalde en el sureste de Guatemala

Ciudad de Guatemala, 7 mar (EFE).- El excandidato a la alcaldía del municipio guatemalteco de Comapa en las últimas elecciones (2023), Danilo Aguirre Arana, murió este sábado en un ataque armado en el departamento (provincia) de Jutiapa, en el sureste de Guatemala, informaron fuentes de socorro.

El hecho violento ocurrió en una carretera que conduce hacia la aldea San Ixtán, en jurisdicción de Jalpatagua, a unos 110 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.

Según los Bomberos Municipales Departamentales, Aguirre Arana, de unos 50 años, fue interceptado por desconocidos mientras conducía una camioneta negra que presentaba múltiples perforaciones de bala.

En el incidente resultó herido otro hombre, quien fue trasladado al Hospital Nacional de Jutiapa con una herida de proyectil en el brazo derecho, detalló el cuerpo de socorro.

Aguirre Arana compitió por la vara (símbolo ancestral de autoridad, justicia y poder) edilicia de Comapa bajo la bandera del partido Valor (de ideología conservadora), pero perdió las elecciones.

Su asesinato se suma a una serie de ataques contra figuras políticas en el país centroamericano que, desde finales del año pasado, se ha cobrado la vida del alcalde del municipio de Masagua, en la provincia sureña de Escuintla, Nelson Marroquín, y de otros tres excandidatos en distintas regiones.

El municipio de Comapa fue catalogado por el Tribunal Supremo Electoral del país centroamericano como una de las 47 zonas de «alto riesgo» debido a la conflictividad electoral en el último proceso. EFE

