Asesinan a seis personas en un billar en una provincia ecuatoriana fronteriza con Perú

Quito, 7 nov (EFE).- Seis personas fueron asesinadas cuando desconocidos ingresaron en un billar y dispararon contra los asistentes en la ciudad de Machala, en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El ataque armado ocurrió poco después de las 21:30 hora local (02:30 GMT de este viernes) cuando al menos cuatro hombres a bordo de motos llegaron al lugar y comenzaron a disparar a los asistentes.

La mayoría de los seis cuerpos quedaron en el interior del local, mientras que una de las víctimas trató de huir, y fue alcanzada por los disparos en la calle, informó el portal Primicias, que precisó que unas de las víctimas mortales era una mujer.

Agentes de Criminalística y de la Policía llegaron al lugar de la masacre para recoger los indicios de balas e iniciar con las investigaciones.

La provincia de El Oro es una de las cinco que están en estado de excepción ‘por grave conmoción interna’, declarado el pasado martes por el presidente, Daniel Noboa, junto a las de Guayas, Manabí, Santa Elena y Los Ríos, así como el municipio de La Maná, de la provincia de Cotopaxi; y Las Naves y Echeandía, de la provincia de Bolívar.

El decreto ejecutivo en el que se hizo oficial la decisión del mandatario señala que los actos violentos de los grupos criminales organizados registrados en octubre se han concentrado en las cinco provincias antes mencionadas, «evidenciando extrema violencia».

El nuevo ataque armado en El Oro es similar a otros ocurridos en billares de otras zonas, en los que también desconocidos han matado a varias personas en hechos que aún no se han esclarecido, pero que las autoridades presumen están relacionados con bandas criminales que tienen vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, entre otros.

Ecuador está desde 2024 bajo un ‘conflicto armado interno’ declarado por el presidente Noboa con el objetivo de combatir a las bandas criminales, que pasaron a ser denominadas como «terroristas», y a las que el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país.

Según el Ministerio del Interior, de enero a junio de 2025, en Ecuador se contabilizan 4.619 homicidios, el semestre más violento desde que se tienen registros. EFE

