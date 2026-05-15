Asesinan a tres mineros en el departamento colombiano de Antioquia

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Bogotá, 15 may (EFE).- Desconocidos asesinaron en la madrugada de este viernes a tres mineros en el municipio colombiano de Andes, en el departamento de Antioquia (noroeste), en una nueva masacre, la número 53 de este año en el país, informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Los hechos ocurrieron en la pueblo de Santa Rita, en Andes, donde los tres hombres fueron sacados de una mina por presuntos miembros del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, detalló esa organización en un comunicado.

«Las víctimas fueron encontradas sin vida en distintas veredas del corregimiento (caserío). Una de las víctimas fue identificada preliminarmente como Daniel de Jesús Mazo Rivera, mientras que los otros dos hombres aún no han sido identificados», añadió Indepaz.

Según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, citada en el comunicado, «la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población».

La Defensoría también advirtió del «riesgo de graves vulneraciones a los derechos humanos en municipios del suroeste antioqueño, entre ellos Andes», donde hacen presencia el Clan del Golfo y otros grupos criminales locales que luchan por el control territorial y de las economías ilegales. EFE

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