Asesinan a una funcionaria municipal del estado mexicano de Campeche

Ciudad de México, 17 nov (EFE).- La Fiscalía General del Estado de Campeche, en el sureste de México, informó este lunes del ataque con un arma de fuego que provocó el deceso de una mujer en el municipio de Palizada, quien sería identificada como Karina Díaz Hernández, una funcionaria de esta localidad.

“Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos al municipio de Palizada acudieron al llamado Hospital General, donde se reportó el ingreso de una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego”, explicó la fiscalía local en un comunicado publicado en redes sociales.

Sin revelar el nombre de la víctima, el documento precisó que durante las primeras diligencias, se confirmó que la mujer falleció mientras recibía atención médica.

La dependencia local detalló que ha iniciado los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Tras la notificación del deceso, distintas cuentas de autoridades en la red social X lamentaron la muerte de la regidora y expresaron su indignación sobre su asesinato.

“Mi más sentido pésame y mi gran indignación. Solidaridad con usted, querida senadora @MartinaKantun, y con los familiares y amistades de la compañera Karina Díaz Hernández. Es inminente que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables”, manifestó la presidenta del Senado mexicano, Laura Itzel Castillo.

La muerte de Díaz Hernández se suma a la ola de violencia contra las autoridades locales en México, un problema que ha encendido los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, luego del asesinato del alcalde en Uruapan, Michoacán, Carlos Manzode y otros diez presidentes municipales en los últimos doce meses en varios estados del país. EFE

abz/sbb