Ataque ucraniano con drones incendia empresa en Rostov y deja sin luz aldeas en Vorónezh

(Actualizamos con más datos que dio Defensa sobre derribos de esta mañana)

Moscú, 21 ago (EFE).- Un ataque con drones ucranianos la pasada madrugada dejó sin luz varias zonas residenciales en la región rusa de Vorónezh, a 450 kilómetros al sur de Moscú, e incendió una empresa industrial en Rostov, a orillas del mar de Azov.

«Como resultado de la caída de un dron, una estación de energía fue dañada. Varias aldeas se quedaron sin electricidad y varios trenes de pasajeros sufrieron retrasos. Los servicios de emergencia están trabajando en ello», informó el gobernador regional de Vorónezh, Alexandr Gúsev. a través de su canal de Telegram.

La empresa estatal ferroviaria, Ferrocarriles Rusos (RZhD), anunció que hasta 19 trenes estaban sufriendo retrasos.

Por su parte el gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliúsar, aseguró que no hubo heridos en el ataque de esta noche.

«Se declaró un incendio en una planta industrial de Novoshakhtinsk. Preliminarmente, no hubo heridos», anunció en Telegram.

El parte diario del Ministerio de Defensa comunicó del derribo de 49 drones de tipo avión en territorio controlado por Rusia.

La región más sufrida fue Rostov, con 21 drones derribados; luego Vorónezh, donde fueron interceptados siete drones; en Bélgorod, cinco; y en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, cuatro.

También se derribaron drones sobrevolando los territorios de Briansk (tres), Kaluga (tres), Oriol (dos), el mar Negro (dos), Kursk (uno) y Tula (uno).

Más adelante Defensa anunció que entre las 07:00 y las 10:00 (hora Moscú), derribaron otros 21 drones ucranianos en Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

Ayer el ministerio competente aseguró que las defensas antiaéreas rusas derribaron un total de 42 drones durante el mismo periodo de tiempo. EFE

