Aterriza en Venezuela primer vuelo comercial directo desde EEUU en 7 años

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Caracas, 30 abr (EFE).- El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela, operado por American Airlines, aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, luego de siete años de suspensiones entre ambos países.

Tras el aterrizaje, el piloto del avión desplegó por la ventana una bandera de Venezuela, mientras los pasajeros bajaron las escaleras portando banderines del país suramericano. En este vuelo viajaba una delegación de la Casa Blanca, junto a empresarios estadounidenses, para trabajar en acuerdos económicos y de cooperación en las áreas de energía, petróleo y gas.

En la pista los esperaban la ministra de Transporte de Venezuela, Jacqueline Farias; el vicecanciller, Oliver Blanco, y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, entre otros, que aplaudieron cuando el avión -pintado con los colores rojo, blanco y azul con motivo de los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia de EE.UU.- abrió sus puertas.

El aeropuerto venezolano también fue decorado para la ocasión con globos.

Barrett, quien hace una semana comenzó su misión en este país caribeño, consideró un hito histórico la reanudación de los vuelos directos y añadió que Venezuela está abierta a los negocios con el mundo.

Por su parte, la ministra venezolana de Transporte indicó que esperan recibir «más de 100.000 pasajeros» con esta nueva ruta y que el país suramericano sea un «eje de conexión» en la región.

«Venezuela se siente lista para recibir todas estas líneas. Venezuela se ha preparado porque tenemos la capacidad», aseguró Farias.

La ruta tendrá una frecuencia diaria entre el aeropuerto de Maiquetía y el Internacional de Miami. EFE

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