Aterriza en Venezuela un avión con 194 deportados de Estados Unidos, entre ellos 6 niños

Caracas, 8 ago (EFE).- Un avión aterrizó este viernes en Venezuela con 194 deportados de Estados Unidos, entre ellos seis niños que el Gobierno de Nicolás Maduro consideraba como «secuestrados» en el país norteamericano, informó el Ministerio de Interior y Justicia.

A través de su cuenta en Instagram, la cartera de Estado indicó que este grupo de venezolanos cumplirá con los protocolos de atención médica correspondientes.

Hasta finales de julio, según dijo el Ejecutivo venezolano, Estados Unidos mantenía «secuestrados» a 33 niños venezolanos en su territorio y acusó al encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela en Colombia, John McNamara, de ser el «responsable directo de mantener esta situación ilegal».

Con los 6 menores de edad que regresaron este viernes, un total de 21 niños denunciados como «secuestrados» han regresado a Venezuela entre mayo y agosto de este año en vuelos de repatriación.

De acuerdo a cifras oficiales, más de 10.000 venezolanos han regresado a su país en vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte de la Misión Vuelta a la Patria, que, según las autoridades, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU. EFE

