Atlético Nacional-América de Cali, una ‘final’ adelantada de la Copa Colombia

Bogotá, 1 nov (EFE).- Atlético Nacional y América de Cali se enfrentarán este domingo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia, una ‘final’ adelantada del torneo que otorga al campeón un cupo en la Copa Sudamericana de 2026.

Los Verdolagas viven su mejor momento del año y acumulan nueve partidos sin perder en todas las competencias, lo que los tiene líderes de la liga colombiana y también de la Copa, en la que dejaron en el camino en los cuartos de final al Once Caldas.

Por eso el Nacional apunta a extender esa racha y para eso tendrá a sus mejores hombres, incluidos internacionales colombianos como el veterano portero David Ospina, capitán del equipo; los defensores Andrés Román y William Tesillo; los centrocampistas Jorman Campuzano, Mateus Uribe y Edwin Cardona, y el goleador Alfredo Morelos.

El entrenador del equipo, Diego Arias, contará además con el extremo Marino Hinestroza, quien está recuperando el mejor nivel que lo llevó a ser convocado a la selección colombiana este año.

El América está subiendo su nivel bajo la dirección técnica de David González y apunta a ganar la Copa Sudamericana, que en este momento aparece como su principal puerta de entrada a los torneos internacionales de 2026.

Los Diablos Rojos han ganado sus últimos cuatro partidos, tres de ellos en liga y el otro en la vuelta de los cuartos de final de la Copa ante el Junior de Barranquilla.

González ha encontrado en jugadores como el creativo Andrés Roa, el extremo Cristian Barrios y el goleador peruano Luis Ramos el impulso para mejorar su nivel y soñar con ganar la Copa, así como con clasificarse para los cuadrangulares semifinales, pues el América es undécimo en la liga con 23 puntos, a tres del octavo (Alianza), y tiene un partido menos.

En la otra semifinal, cuyo partido de ida se disputará el lunes, el Envigado, que ya está descendido a Segunda División, recibirá al Deportivo Independiente Medellín (DIM). EFE

