Atlético Nacional y Junior disputan el liderato de zona de los cuadrangulares en Colombia

4 minutos

Bogotá, 25 nov (EFE).- El Atlético Nacional y el Junior de Barranquilla se enfrentarán este miércoles en el plato fuerte de la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana, en la que ambos equipos buscarán el liderato del Grupo A.

Visitantes y locales comparten el liderato de la zona con cuatro puntos y les siguen el América y el Deportivo Independiente Medellín (DIM), que suman un punto y jugarán el jueves en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Por todo o nada

El partido del miércoles se disputará en el estadio Ditaires del municipio de Itagüí, parte del área metropolitana de Medellín, porque el Atanasio Girardot, la casa habitual del Atlético Nacional, está ocupado esta semana en los preparativos del concierto que dará el cantante J Balvin allí el próximo sábado.

Sin embargo, eso no supondrá ningún problema para los Verdolagas que contarán con la base del equipo que viene disputando los últimos partidos, incluido el veterano portero David Ospina, quien fue figura en el empate 0-0 con el DIM en la segunda jornada.

También estarán el lateral Andrés Román, el central William Tesillo, el defensor uruguayo Camilo Cándido, el centrocampista Jorman Campuzano, el volante Matheus Uribe, el extremo Marino Hinestroza y el goleador Alfredo Morelos.

Junior, por su parte, viene de conseguir un punto valioso de su visita al América de Cali, con el que empató 1-1, y apunta a sacar provecho del buen momento que vive para arañar, por lo menos, una unidad de su visita al Atlético Nacional.

«Estamos para ir por todo, es lo que hemos intentado hacer desde el primer partido que llegué a Junior, y los jugadores lo han hecho», expresó el entrenador del club barranquillero, el uruguayo Alfredo Arias, tras el partido contra el América.

Sin embargo, el estratega charrúa tendrá que volver a lidiar, como ya lo hizo el fin de semana, con la baja de uno de sus mejores jugadores, el experimentado defensor paraguayo Javier Báez, quien posiblemente sea reemplazado por Jermein Peña.

Tampoco estarán otros jugadores que vienen lesionados desde hace meses, como es el caso del extremo Déiber Caicedo y del veterano goleador Carlos Bacca.

Arias, en cualquier caso, contará con los jugadores que mejores resultados le han dado en las últimas semanas, como es el caso del extremo José Enamorado, del volante Yimmi Chará, el centrocampista Didier Moreno y el portero uruguayo Mauro Silveira.

Grupo apretado

El Grupo B de los cuadrangulares está apretado, pero se espera que en esta jornada se desatasque. La zona la lideran Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga con cuatro puntos, seguidos de Independiente Santa Fe con tres y Fortaleza sin unidades.

Justamente, el juego clave lo disputarán este martes en Bogotá el Independiente Santa Fe y el Deportes Tolima, pues el ganador puede picar en la punta y dar un paso importante a la final del Torneo Finalización.

Los capitalinos vienen de vencer 3-0 a Fortaleza, en un duelo en el que el veterano goleador Hugo Rodallega anotó un triplete, pero el entrenador del equipo, Francisco López, tendrá que lidiar con las bajas del lateral Elvis Perlaza, que fue expulsado, y del centrocampista Yilmar Velásquez, por acumulación de amarillas.

Sin embargo, la buena noticia para Santa Fe es el regreso de los volantes Omar Fernández Frasica, Alexis Zapata y Marcelo Meli, quienes estaban lesionados.

Tolima, por su parte, viene de empatar 0-0 en casa con el Atlético Bucaramanga y sabe que debe recuperar como visitante los puntos perdidos, para lo cual contará con toda su nómina, que incluye al portero uruguayo Cristopher Fiermarín, el centrocampista Sebastián Guzmán y el delantero Mauricio González, goleador del equipo este semestre con cinco tantos.

Tercera jornada de los cuadrangulares

25.11: Independiente Santa Fe-Deportes Tolima.

26.11: Atlético Bucaramanga-Fortaleza y Atlético Nacional-Junior.

27.11: América de Cali-DIM. EFE

jga/og