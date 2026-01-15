Aumentan a 28 los muertos tras un deslizamiento de tierra por fuertes lluvias en RD Congo

2 minutos

Kinsasa, 15 ene (EFE).- El hallazgo de siete cuerpos ha elevado a 28 el número de personas muertas en la madrugada del lunes al martes pasado por un deslizamiento de tierra causado por fuertes lluvias en la aldea de Barutsi, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), informó este jueves a EFE un líder de la sociedad civil local.

«Finalmente, hemos recuperado 28 cadáveres de entre los escombros y el lodo causados ​​por las lluvias, tras el descubrimiento de siete cadáveres más», declaró a EFE por teléfono Fiston Misona, presidente de la sociedad civil de Walikale, territorio que incluye a Barutsi, en la provincia de Kivu del Norte.

«Sin embargo, los daños materiales son enormes. Muchas casas están destruidas, así como el tramo de carretera que nos conecta con Goma», capital de la citada provincia, añadió Misona.

Debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la madrugada del lunes y el martes, se registraron varios deslizamientos de tierra y lodo en gran parte de Walikale.

El jefe administrativo del sector de Wanianga en Walikale, Descartes Akilimali, señaló este miércoles a EFE que «se han registrado muertos, heridos, desaparecidos y numerosas viviendas destruidas», aunque no facilitó cifras de víctimas.

Las tareas de rescate se vieron dificultadas por la falta de medios y la inseguridad en la zona, que se encuentra parcialmente ocupada por rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23).

Además de las inclemencias climáticas, la población local también se ve afectada por los enfrentamientos entre el M23, que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda (según la ONU y varios países occidentales), y las Fuerzas Armadas de RDC.

La violencia en el este congoleño se intensificó en diciembre pasado, con la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en la vecina provincia de Kivu del Sur, por parte del M23.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO). EFE

