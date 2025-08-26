Australia condena el ataque israelí contra un hospital en Gaza y pide un alto el fuego

2 minutos

Sídney (Australia), 26 ago (EFE).- La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, calificó este martes de «horrendo» el ataque israelí contra el hospital Nasser, en Gaza, en el que murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas, y urgió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a aceptar un alto el fuego.

«Lo que vimos anoche con el ataque a un hospital es horrendo, y lo que diría al primer ministro Netanyahu es que escuche el llamamiento del mundo y acuerde un alto el fuego», señaló Wong en un comunicado.

La jefa de la diplomacia australiana también pidió al mandatario israelí atender las recomendaciones de su propio Ejército y detener las operaciones militares y afirmó que «esta guerra debe terminar».

Australia reaccionó de esta forma después de que el Ejército israelí atacara este lunes el hospital Nasser del sur de Gaza, matando a 20 personas, cinco de ellas periodistas que trabajaban para medios internacionales atacados en el punto donde solían hacer directos.

«El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos», informó el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, que reportó «numerosos heridos».

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia Al Ghad se puede ver a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que fueron impactados de lleno.

El hospital Nasser está considerado por Israel como una «zona roja», por lo que el trabajo de estos periodistas es uno de los más arriesgados en Gaza. EFE

emg/nc/jrh