Australia critica a Israel por revocar las visas de diplomáticos

1 minuto

La ministra australiana de Relaciones Exteriores criticó el martes a Israel por revocar las visas de sus diplomáticos acreditados ante la Autoridad Palestina.

La medida israelí fue tomada luego de que Australia impidiera la noche del lunes que un político de extrema derecha de Israel ingresara al país para dar una serie de charlas.

Las relaciones entre los dos países se han tensado desde que Canberra declaró que reconocerá al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

La canciller australiana, Penny Wong, calificó la revocación de las visas diplomáticas como una «reacción injustificada» de Israel.

«En momentos que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el gobierno (de Benjamin) Netanyahu aisla a Israel y socava los esfuerzos internacionales hacia la paz y la solución de dos estados», dijo en un comunicado.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió este martes en la red social X criticando a su homólogo australiano, Anthony Albanese, y tildándolo de «político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia».

Canberra canceló el lunes la visa del político israelí de extrema derecha Simcha Rothman, cuyo partido integra la coalición gobernante de Netanyahu.

Horas después, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, anunció la revocación de las visas de los representantes australianos ante la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania ocupada.

