Australia detiene y cancela visado a ciudadano sudafricano por asistir a protesta neonazi

2 minutos

Sídney (Australia), 18 nov (EFE).- Un ciudadano sudafricano que participó en una protesta neonazi en Sídney fue detenido este martes por las autoridades migratorias australianas, un día después de que el Gobierno del país cancelara su visado, informaron hoy medios locales.

El hombre, fotografiado en primera fila de una manifestación del grupo neonazi National Socialist Network (Red Nacionalsocialista), celebrada el 8 de noviembre frente al Parlamento de Nueva Gales del Sur, en el centro de Sídney, ha sido detenido y será sacado del país pronto, según el Ministerio del Interior australiano.

El ministro de esta cartera, Tony Burke, explicó este martes en declaraciones recogidas por la cadena pública ABC que el ciudadano sudafricano fue trasladado a un centro de detención de inmigración, donde permanecerá «hasta que compre su propio billete para abandonar Australia o sea deportado».

Burke señaló que «la mayoría de las personas en detención migratoria se marchan bastante rápido» y anticipó que, en este caso, el hombre «se irá muy pronto».

Al ser preguntado por EFE, un portavoz de Interior señaló que, por motivos de privacidad, no pueden comentar casos individuales y recordó que todos los ciudadanos que deseen viajar, entrar o permanecer en Australia deben cumplir con las leyes migratorias, «incluidas las relativas a identidad, salud, carácter y seguridad».

Subrayó además que el Gobierno australiano está comprometido con proteger a la comunidad frente a posibles riesgos derivados de conductas delictivas o comportamientos preocupantes por parte de no ciudadanos y que continuará actuando con firmeza, incluso mediante la cancelación o denegación de visados cuando sea necesario.

Esta detención se produce después de que unos 60 miembros de Red Nacionalsocialista, organización neonazi activa desde 2020 y considerada el grupo de extrema derecha más visible y radical de Australia, acudieran vestidos de negro a la mencionada manifestación, con una pancarta con el lema «abolir el ‘lobby’ judío» y coreando consignas vinculadas a las Juventudes Hitlerianas.

Según publicaciones en redes sociales, el detenido y su esposa llegaron a Australia en 2022 con un visado relacionado con una oferta laboral en ingeniería civil. EFE

emg/mca/rrt