Australia e Indonesia afrontan dificultades para aplicar el veto en redes a menores de 16

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Sídney (Australia)/Bangkok, 31 mar (EFE).- Australia e Indonesia, que prohíben el acceso a las redes sociales de menores de 16 años, afrontan dificultades a la hora de garantizar las restricciones a este grupo de edad: el país oceánico detectó este martes que un «porcentaje significativo» de menores sigue utilizándolas, mientras Yakarta acusa a las empresas responsables de poca colaboración.

Australia veta a los menores de 16 años de las redes sociales desde el pasado 10 de diciembre, mediante una pionera regulación que obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios bajo amenaza de multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 29 millones de euros).

Tres meses después, un informe publicado este martes por el regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, indica que un «porcentaje significativo» del grupo de edad vetado mantiene cuentas activas o logra crear nuevas pese a las restricciones en vigor.

Cerca de siete de cada diez menores que tenían perfiles sociales antes del 10 de diciembre de 2025 continúan en plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat o TikTok, mientras que casi la mitad conserva cuentas en YouTube, de acuerdo con una encuesta de eSafety a padres de adolescentes.

A pesar de que en las primeras semanas de aplicación de la norma las principales redes sociales bloquearon o eliminaron unos 4,7 millones de cuentas y de que el porcentaje total de menores en redes se redujo del 49,7 al 31,3 %, muchos menores no han sido eliminados todavía de las plataformas, alerta.

El motivo más frecuente por el que permanecen activos en redes es que aún no les han sido solicitadas comprobaciones de edad.

El informe del regulador australiano identifica fallos estructurales que facilitan eludir la restricción, como permitir a los menores modificar su edad declarada, repetir intentos de verificación o registrarse con datos falsos sin comprobaciones adicionales.

Indonesia, tras los pasos de Australia

Siguiendo la estela de Australia en una tendencia a la que también han anunciado intenciones de sumarse países como España, Indonesia se convirtió el sábado en el primer país del Sudeste Asiático en restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

El país del Sudeste Asiático, que por el momento confía en que las compañías apliquen sus propios modelos para «detectar y desactivar» cuentas del grupo de edad vetado, urgió este martes a Meta y Google a empezar a aplicar los cambios necesarios en sus regulaciones de cara a garantizar la prohibición.

La ministra de Comunicación y Asuntos Digitales de Indonesia, Meutya Hafid, aseguró en un vídeo difundido por medios locales que estas dos empresas, al mando de Twitch, Facebook, Instagram y YouTube, no han cumplido con las disposiciones del nuevo reglamento.

El viernes, en vísperas de que entrara en vigor la norma, Hafid ya adelantó que las mencionadas plataformas no habían informado sobre los pasos que darían al respecto.

La ministra apuntó hoy que también se han emitido avisos para TikTok y Roblox, al considerar que «aún no cumplen plenamente» con la regulación.

Australia e Indonesia se han adelantado así a países de Europa como Francia y Reino Unido, que han dado pasos para reforzar los controles de edad, o España, que planea prohibir las redes a menores de 16 y exigir responsabilidad a los directivos de las compañías. EFE

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