Australia multa a X por no informar sobre sus controles contra material de abuso infantil

2 minutos

Sídney (Australia), 21 may (EFE).- La Justicia australiana impuso este jueves una multa de 650.000 dólares australianos (unos 399.000 euros) a X, la red social propiedad de Elon Musk, por incumplir parcialmente un requerimiento oficial de información sobre las medidas adoptadas para combatir el material de explotación y abuso sexual infantil en su plataforma.

La decisión, adoptada por el Tribunal Federal de Australia y aceptada por consentimiento entre las partes, pone fin a un proceso judicial de más de tres años iniciado por la principal responsable del regulador australiano de seguridad en Internet, Julie Inman Grant.

El requerimiento había sido emitido en febrero de 2023, cuando la plataforma todavía operaba bajo el nombre de Twitter, y exigía información detallada sobre las acciones implementadas para frenar la difusión de contenido relacionado con explotación sexual infantil.

El juez del tribunal australiano Michael Wheelahan afirmó hoy en su resolución que las obligaciones de transparencia previstas por la ley son «esenciales» para garantizar el cumplimiento de las normas por parte de las grandes plataformas tecnológicas.

X había argumentado previamente que no estaba obligada a responder al requerimiento debido a la desaparición jurídica de Twitter tras su fusión con la Corporación X en marzo de 2023. Sin embargo, el tribunal rechazó esa interpretación en 2024 y posteriormente una corte de apelaciones confirmó el fallo en julio de 2025.

Además de la multa, X deberá pagar 100.000 dólares australianos adicionales (unos 61.000 euros) para cubrir gastos legales de la autoridad reguladora australiana.

El proceso legal se produce en un momento de especial protección hacia los menores en los entornos digitales australianos, después de que el Ejecutivo aprobara el pasado diciembre la prohibición del uso de las principales redes sociales a menores de 16 años, entre ellas, X. EFE

emg/up/vnz