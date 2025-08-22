The Swiss voice in the world since 1935

Australia ordena auditar la filial de Binance por problemas en controles contra blanqueo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Sídney, 22 ago (EFE).- La filial australiana de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, será auditada por las autoridades financieras del país austral ante la preocupación de que sus mecanismos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulten insuficientes.

El organismo de inteligencia financiera australiano AUSTRAC informó este viernes que ha iniciado la medida tras mantener contactos con diversos actores del sector de las divisas digitales.

«AUSTRAC ha ordenado a Binance Australia que designe un auditor externo después de identificar serias preocupaciones en los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el intercambio de criptomonedas», señaló hoy el regulador en un comunicado.

Según dicho texto, Binance Australia enfrenta problemas de alta rotación de personal, falta de recursos locales y ausencia de supervisión adecuada por parte de su dirección.

AUSTRAC también apuntó que la última revisión independiente de la compañía habría sido demasiado limitada para el tamaño y nivel de riesgo de sus operaciones.

La organización reguladora, que considera que las criptomonedas son especialmente vulnerables a usos criminales, subrayó que las grandes plataformas globales deben aplicar controles más estrictos de identificación y monitoreo de transacciones.

La autoridad concedió 28 días para designar a auditores externos a Binance, plataforma fundada en 2017 que opera legalmente en Australia desde 2020 y está autorizada en una veintena de países.

«AUSTRAC está comprometido a trabajar con la industria para garantizar salvaguardias sólidas que dificulten a los criminales mover y ocultar fondos ilícitos mediante divisas digitales”, señaló el director ejecutivo del regulador, Brendan Thomas, en el comunicado. EFE

emg/mca

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR