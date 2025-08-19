Australia ve «injustificada» la retirada israelí de visados a sus delegados en Palestina

Sídney (Australia), 19 sep (EFE).- La ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, consideró este martes «injustificada» la decisión de Israel de revocar los visados de los representantes de su país ante la Autoridad Nacional Palestina.

«En un momento en que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el Gobierno de (primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu está aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales por la paz y una solución de dos Estados», señaló Wong en un comunicado.

La jefa de la diplomacia australiana afirmó que la reacción de Israel era «injustificada» y se comprometió a seguir trabajando con sus socios internacionales para impulsar una solución de dos Estados, alcanzar el alto al fuego en Gaza y lograr la liberación de los rehenes.

La reacción de Australia se produce horas después de que Israel revocara los visados de representantes australianos ante la Autoridad Nacional Palestina, en una medida que según dijo Tel Aviv responde al anuncio de reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de Australia y a la reciente cancelación de visados a varios políticos israelíes de alto perfil.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, hizo este anuncio el lunes en su cuenta en X, donde señaló que también había pedido a la Embajada israelí en Canberra que examine cuidadosamente cualquier solicitud oficial de visado de representantes australianos.

«Esto sigue a las decisiones de Australia de reconocer un ‘Estado palestino’ y en el contexto de la negativa injustificada de Australia a otorgar visas a una serie de personalidades israelíes, entre ellas la exministra Ayelet Shaked y el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia del Knesset, el diputado Simcha Rotman», explicó Saar.

Según el canciller israelí, «el antisemitismo azota Australia, incluyendo manifestaciones de violencia contra judíos e instituciones judías» y añadió que dicho odio estaría alimentado por el Gobierno australiano.

El pasado 11 de agosto, el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre, una iniciativa similar a la de países como Francia y Reino Unido.

Canberra también ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza, e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el creciente antisemitismo y la islamofobia en la nación austral. EFE

