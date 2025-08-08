Austria cancela un concierto de Kneecap por cuestiones de seguridad

Viena, 8 ago (EFE).- Un concierto del grupo irlandés Kneecap programado para el próximo 1 de septiembre en Viena ha sido cancelado debido a «graves preocupaciones de seguridad» de las autoridades austríacas, anunciaron hoy los organizadores del evento musical.

«El espectáculo de Kneecap previsto para el 1 de septiembre de 2025 en el Gasómetro de Viena no se celebrará debido a graves preocupaciones de seguridad por parte de las autoridades competentes», señaló la empresa organizadora, Racoon Live Entertainment, en un breve comunicado publicado en su web.

La escueta nota añade que las entradas ya adquiridas pueden devolverse en las taquillas correspondientes.

La agencia de noticias austríaca APA da a entender que las citadas preocupaciones estarían vinculadas a los lemas anti-Israel de la banda de rap, y recuerda que recientemente se canceló la proyección de la película ‘Kneecap’, que narra la historia del grupo y estaba prevista como parte de un festival cultural en Viena.

Kneecap suele lanzar en sus conciertos consignas contra el Estado de Israel y en apoyo a Palestina, mientras que en una ocasión también sus raperos llegaron a hacer apología del terrorismo de Hamás y de la milicia chií libanesa Hizbulá.

Uno de los integrantes del grupo, Liam Óg Ó hAnnaidh, ha sido imputado en el Reino Unido bajo la acusación de presunto terrorismo por mostrar una bandera de Hizbulá y por proclamar «Arriba Hamás, arriba Hizbulá» en un concierto en Londres en 2023.

El grupo ha negado en su cuenta de la red social Instagram que apoye a cualquier organización terrorista.

En Austria, un país que apoya firmemente a Israel a raíz de su pasado nacionalsocialista, están prohibidos los símbolos nazis o de organizaciones extremistas, como cualquier manifestación en público a favor de la misma, un veto que incluye explícitamente la apología de grupos como el yihadista palestino Hamás.

El pasado 24 de julio, el Gobierno húngaro prohibió a Kneecap la entrada al país durante tres años, lo que implicó la cancelación de su actuación en el Festival Sziget, por apología del terrorismo y discursos antisemitas en apoyo a Hamás.

Por otra parte, el anunciso de la cancelación del concierto vienés recuerda en Austria lo ocurrido justo hace un año, cuando la cantante estadounidense Taylor Swift canceló sus tres conciertos previstos en Viena, después de que la Policía austríaca detuviera a dos presuntos terroristas islamistas que planeaban atentar durante el espectáculo que se había programado para el 8, 9 y 10 de agosto de 2024.

De hecho, hoy tuvo lugar un acto conmemorativo de lo ocurrido entonces, cuando miles de seguidoras de la célebre cantautora que habían llegado desde diversos países se quedaron sin poder gozar del deseado concierto, pero celebraron diversas reuniones por toda la ciudad, donde cantaban las canciones de Swift.

Muchas de ellas acudieron este viernes a la calle Corneliusgasse de Viena (elegida en honor de la canción ‘Cornelia Street’ de Swift), donde desvelaron una placa y evocaron esas reuniones espontáneas de las ‘fans’ decepcionadas del año anterior, volviendo a entonar juntas las canciones de su ídolo y a intercambiar pulseras de amistad con las letras de esas melodías. EFE

