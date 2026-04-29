Autoridad electoral confirma sanción a la campaña de Petro por violación de tope de gastos

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Bogotá, 29 abr (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó este miércoles la sanción contra la campaña que llevó al poder en 2022 al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras rechazar los recursos interpuestos contra esa decisión por violar los topes de financiación y el ingreso de aportes prohibidos.

Con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, la autoridad electoral ratificó la decisión sustanciada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, adoptada en primera instancia en agosto y posteriormente apelada, indicaron medios locales.

De esta forma quedan en firme las sanciones administrativas contra quien fue gerente de la campaña y ahora presidente apartado de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa; la extesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, y la auditora María Lucy Soto Caro, quienes, según el CNE, no lograron desvirtuar las irregularidades detectadas en la financiación electoral.

La autoridad electoral concluyó que la campaña presidencial de Petro superó los límites de gasto permitidos y recibió recursos de fuentes prohibidas durante las dos vueltas de las elecciones de 2022.

La decisión ratifica una de las investigaciones más controvertidas del actual Gobierno, abierta en 2023 a partir de una denuncia y que derivó en la formulación de cargos en 2024.

Según el CNE, las irregularidades incluyen la no declaración de aportes y la superación de los topes de gasto establecidos por la ley electoral por más de 3.500 millones de pesos (unos 900.000 dólares).

La confirmación de la sanción se produce tras la revisión de varios recursos de reposición y apelación presentados por los implicados, que fueron negados por la sala plena del organismo, lo que deja la decisión en firme y de obligatorio cumplimiento.

El caso ha generado un fuerte pulso político e institucional, pues el presidente Petro ha rechazado anteriormente las conclusiones del CNE y alegado que se trata de una persecución en su contra, llegando a calificar el proceso como un intento de «golpe de Estado».

En decisiones previas relacionadas con este caso, el mandatario fue excluido de la investigación por orden de la Corte Constitucional, que determinó que, por su condición de jefe de Estado, cualquier indagación en su contra corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

La ratificación de la sanción cierra así la vía administrativa dentro del CNE y abre la puerta a eventuales acciones judiciales por parte de los sancionados. EFE

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