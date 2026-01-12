Autoridad electoral de Honduras rechaza conteo de votos ordenado por el oficialismo

La autoridad electoral de Honduras consideró el lunes ilegales los recursos de la izquierda gobernante contra su decisión de declarar al empresario Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

A dos semanas de que Asfura asuma el poder, la presidenta Xiomara Castro promulgó el pasado sábado un decreto aprobado el viernes por el bloque oficialista en el Congreso, en el que se ordena completar el cómputo, pues el derechista fue declarado mandatario electo con 97,8% de los votos.

Esas actuaciones fueron rechazadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuyo titular, Marco Rubio, se reunió el lunes con Asfura en Washington.

El escrutinio sufrió varios tropiezos por fallos informáticos y denuncias de fraude del candidato derechista Salvador Nasralla -quien perdió la elección por menos de un punto porcentual-, y de la aspirante oficialista Rixi Moncada.

Refiriéndose a los recursos de Castro y el Congreso, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró el lunes que son «directrices inconstitucionales e ilegales» con las que se pretende «usurpar» atribuciones del organismo. No es una decisión «vinculante», añadió.

Hall adujo que «prácticas de sabotaje» configuraron «razones de fuerza mayor» para que el CNE declarara vencedor a Asfura sin que concluyera el conteo. El organismo «antepuso el bien mayor: salvar el proceso y, por tanto, la democracia», justificó en X.

Sin embargo, el secretario (ministro) de Defensa, Roosvelt Hernández, reiteró el lunes que los votos restantes deben ser computados para «respetar la soberanía popular».

Por su parte, Héctor Valerio, jefe de las Fuerzas Armadas, que poseen un amplio poder en Honduras, afirmó el lunes que esa institución continúa «respaldando la declaratoria del CNE».

Xiomara Castro considera que los resultados electorales están «viciados de nulidad» por la «injerencia» del presidente de Estados Unidos, que amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no ganaba el candidato conservador, de 67 años.

Castro también denuncia una «manipulación» del escrutinio y rechaza que en vísperas de la elección Trump hubiera indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura, cuando cumplía una condena a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

