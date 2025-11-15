Autoridad Palestina pide a Israel que le permita enviar casas móviles a Gaza tras lluvias

2 minutos

Jerusalén, 15 nov (EFE).- La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes fragmentas de Cisjordania, pidió este sábado a Israel que levante «las restricciones y obstáculos» que le impiden el envío de casas de móviles y nuevas tiendas de campaña a Gaza, tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

El acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, contempla la obligación de que Israel en esta primera fase garantice y agilice la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, en los pocos pasos fronterizos que funcionan en Gaza, el Gobierno de Benjamín Netanyahu mantiene duras restricciones y largos controles que dilatan la llegada de los camiones con comida, medicinas y refugios.

La ANP recuerda, en un comunicado difundido por la agencia Wafa, que el temporal que ha golpeado la franja, deja «una difícil situación humanitaria que expone las vidas de niños, mujeres y ancianos a graves riesgos»

Además, en su nota pide directamente a Estados Unidos y al resto de mediadores del acuerdo, Egipto y Catar, que presionen a Israel «a fin de acelerar la entrada de casas prefabricadas y tiendas de campaña, con el fin de hacer frente a las duras condiciones climáticas».

«Lo que queda en Gaza de tiendas de campaña deterioradas y rotas no impide que el agua se filtre y no proporciona ya protección a los ciudadanos», agrega.

Gran parte de la población gazatí continúa malviviendo en tiendas de campaña tras perder sus casas por los bombardeos israelíes lanzados en estos dos últimos años.

La llegada de las primeras lluvias y del frío a Gaza este fin de semana ha expuesto la fragilidad de estas carpas, muchas de las cuales se han inundado e incluso han salido volando por el temporal. EFE

ngg/lar