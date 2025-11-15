Autoridades arrestan a un miembro de célula delictiva por feminicidio en Ciudad de México

Ciudad de México, 15 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este sábado en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México, a Brandon ‘N’, señalado por el delito de homicidio calificado de una mujer y de pertenecer a una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que la acción policial se realizó en seguimiento a las investigaciones por una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida en agosto de 2024, en la colonia Lomas de San Lorenzo de la capital, donde una mujer perdió la vida.

Sobre el operativo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, informó -en su cuenta de X- que Brandon ‘N’, de 27 años, fue arrestado en la misma colonia donde presuntamente cometió el feminicidio en 2024.

Además destacó que el capturado “cuenta con cinco carpetas de investigación por diferentes delitos entre ellos delincuencia organizada y asociación delictuosa”.

La SSPC detalló que el operativo se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) e integrantes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país.

Derivado de las labores de inteligencia e investigación realizadas por autoridades locales y federales, Brandon ‘N’ fue identificado y detenido en la calle Rosas de la colonia Lomas de San Lorenzo.

En cuanto a las cinco carpetas de investigación, la SSPC explicó que una es del año 2023 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y asociación delictuosa, otra elaborada en 2024 por feminicidio; y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, delincuencia organizada, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de arma de fuego.

De acuerdo con medios de comunicación, Brandon ‘N’ ha sido identificado como líder de la facción delictiva ‘los Mal Portados’ o ‘Cartel Nuevo Imperio’ que opera en la capital, Estado de México, Morelos y Guerrero. EFE

abz/jrg