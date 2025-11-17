Autoridades colombianas rechazan ataque con explosivo contra instalaciones de RCN en Cali

3 minutos

Bogotá, 17 nov (EFE).- Autoridades colombianas rechazaron este lunes el atentado con un explosivo perpetrado la noche del domingo contra las instalaciones del grupo de medios de comunicación RCN en Cali, la principal ciudad del suroeste del país, un hecho que causó algunos daños materiales pero no dejó lesionados.

«La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación y garantizar la protección de los medios de comunicación», expresó en X el procurador general, Gregorio Eljach, quien rechazó el ataque.

RCN es uno de los grupos de medios de comunicación más importantes de Colombia, compuesto por un canal de televisión y una red de emisoras de radio.

Según medios locales, una granada explotó cerca de las instalaciones de RCN en el barrio industrial Los Mangos e impactó la fachada, ocasionando daños materiales en algunas ventanas.

La Personería Distrital de Cali rechazó «de manera categórica el atentado» que, afirmó, «atenta contra la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de todos los caleños a estar informados».

«El cobarde atentado contra las instalaciones de RCN Cali es un acto desesperado de los terroristas, a los que estamos persiguiendo y acorralando en un trabajo articulado con la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y todas las capacidades del Estado», afirmó en X el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

El alcalde envió un mensaje de solidaridad a los trabajadores de RCN y a los dos uniformados y un civil que resultaron lesionados la noche anterior en otro ataque ocurrido en el mismo sector de Cali, contra la estación de Policía Los Mangos.

«Vamos a identificar, perseguir y a encontrar a los responsables de este acto criminal», concluyó Eder.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido relación entre el hostigamiento contra el puesto policial y la explosión frente a la sede de RCN.

Medios locales indicaron que el ataque contra la estación de Policía podría haber sido una respuesta a una operación reciente en el norte del vecino departamento del Cauca, donde fue abatido alias Veneno, señalado como cabecilla de una de las comisiones de la disidencia Jaime Martínez de las FARC.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más importante de Colombia, tienen presencia las disidencias de las extintas FARC, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El pasado 21 de agosto, un camión cargado con explosivos fue detonado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en una transitada avenida de Cali, ataque que causó la muerte de seis civiles y más de 80 heridos. EFE

csr/joc/enb