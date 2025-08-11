Autoridades colombianas se comprometen a esclarecer y castigar el crimen de Uribe Turbay

Bogotá, 11 ago (EFE).- Altas autoridades de Colombia lamentaron este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que sucedió en la madrugada tras más de dos meses hospitalizado por las graves heridas que sufrió en un atentado, y reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del crimen.

La Fiscalía anunció que el caso será tipificado como magnicidio, es decir, homicidio de una persona por su relevancia política o social, y pedirá una nueva audiencia de imputación de cargos contra los procesados, a quienes acusará de homicidio agravado, lo que implica penas más severas.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que «el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio ya responden ante la justicia» y que continúa la búsqueda de los determinadores «sin descartar ninguna hipótesis», haciendo alusión a sospechas comunicadas por la Policía de que la guerrilla de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las antiguas FARC, sea quien esté detrás del atentado.

Entre los seis capturados figuran el autor material, un adolescente de 15 años detenido en el lugar de los hechos con el arma usada en el ataque, y Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado como coordinador del atentado.

«En este día de profunda tristeza, reafirmamos nuestro compromiso de capturar hasta el último de los responsables de este magnicidio que enluta a Colombia», expresó el director de la Policía, el mayor general Carlos Fernando Triana, en su cuenta de X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, subrayó que «los violentos no intimidarán ni silenciarán las voces políticas que requiere la democracia».

«Nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado, y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia», agregó.

Silencio de Petro

La Presidencia colombiana, por su parte, expresó en su canal oficial de X «sus más sinceras condolencias» a la familia del político de 39 años, aunque el presidente, Gustavo Petro, de quien Uribe Turbay fue un severo opositor en el Senado, aún guarda silencio.

Petro, muy activo en redes sociales para opinar de asuntos nacionales e internacionales, se refirió en varias ocasiones al atentado.

La vicepresidenta Francia Márquez, primera integrante del Ejecutivo en pronunciarse, hizo un llamado a la unidad nacional contra la violencia: «La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias».

El procurador general, Gregorio Eljach, además de lamentar el asesinato de Miguel Uribe Turbay, subrayó que el hecho ocurrió en circunstancias «repudiables» que deben ser esclarecidas «en el menor tiempo posible por el bien de Colombia y de su proceso democrático».

Eljach hizo un llamamiento a «dejar de lado la pugnacidad y la polarización» para buscar espacios de diálogo que acerquen al país a la paz y la reconciliación y reafirmó el compromiso de la Procuraduría (Ministerio Público) con la institucionalidad y la democracia.

Uribe Turbay, senador por el partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda durante un mitin político en Bogotá.

Por esas heridas permaneció 64 días ingresado en la Fundación Santa Fe, donde murió a la 01:56 hora local (06:56 GMT) de este lunes tras agravarse el sábado por una hemorragia en el sistema nervioso central. EFE

