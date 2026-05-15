Autoridades de Venezuela detienen a un hombre por transportar 3,5 toneladas de drogas

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Caracas, 14 may (EFE).- Funcionarios policiales y militares de Venezuela detuvieron a un hombre por transportar 3,5 toneladas de drogas, entre cocaína y marihuana, en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), informó este jueves el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).

A través de una publicación en Instagram, el cuerpo policial indicó que el operativo se llevó a cabo en el municipio Pedro Camejo del estado Apure, en el que también incautaron una aeronave, 1.200 litros de gasolina y destruyeron un laboratorio.

Asimismo, dijo que decomisaron 1,1 toneladas de marihuana y 2,4 toneladas de cocaína.

En el operativo, prosiguió, también participaron el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).

En abril pasado, el GOES informó que, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), destruyó un avión vinculado al narcotráfico en Apure.

El GOES señaló entonces que la aeronave de ala fija, modelo Britcraft Bonanza, fue hallada «oculta en la selva» en un sector del municipio Rómulo Gallegos de Apure.

El equipo policial aseguró en su mensaje que el avión era usado por grupos vinculados al narcotráfico, sin precisar si hubo detenidos en el operativo.

En 2025, las autoridades venezolanas incautaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era «cocaína destinada a mercados europeos», según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

En febrero pasado, Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan. EFE

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