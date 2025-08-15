Autoridades dominicanas prevén lluvias significativas por efectos indirectos de Erin

The Swiss voice in the world since 1935

Santo Domingo, 15 ago (EFE).- Los efectos indirectos de Erin, que se convirtió este viernes en el primer huracán de la temporada atlántica, provocarán lluvias significativas en la República Dominicana, especialmente en el noreste, sureste y norte, de acuerdo con las autoridades.

Además, el oleaje se tornará muy peligroso en la costa norte del país, deteriorándose a medida que el ciclón se desplace sobre aguas del Atlántico norte, tomándose muy peligroso el domingo y el lunes, según los pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a la población y a los usuarios de las embarcaciones en la costa atlántica mantenerse en puerto desde las seis de la tarde del sábado.

Erin, que amenaza con intensas lluvias y marejadas en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, se encuentra a unos 740 kilómetros (460 millas) al este de las Islas de Sotavento del Norte, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 30 kilómetros por hora (18 millas por hora).

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advierte que las bandas externas de Erin provocarán lluvias intensas de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) y máximos aislados de 150 milímetros (6 pulgadas) desde esta noche y hasta el domingo en las Islas de Sotavento del Norte, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos.

También se esperan marejadas peligrosas y corrientes de resaca en toda la región a partir del fin de semana.

Aviones cazahuracanes de la Administración Oceanográfica y Atmosférica Nacional (NOAA, en inglés) estadounidense y la Fuerza Aérea reportaron que el ciclón ya alcanza vientos huracanados de hasta 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y que podría intensificarse rápidamente en los próximos dos a tres días, convirtiéndose en un huracán mayor durante el fin de semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 35 kilómetros (25 millas) del centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan 185 kilómetros (115 millas), principalmente hacia el norte.EFE

