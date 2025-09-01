Autoridades emiten alerta de calor para Puerto Rico e Islas Vírgenes

1 minuto

San Juan, 1 sep (EFE).- El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) de San Juan emitió este lunes una advertencia de calor para todo Puerto Rico e Islas Vírgenes por las altas temperaturas y la humedad.

«Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas que no disponen de refrigeración eficaz y/o hidratación adecuada. Posibles repercusiones en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor», advirtió la agencia de meteorología en su página web.

Las autoridades meteorológicas indicaron que entre las 10:00 hora local (14:00 GMT) y las 17:00 hora local (21:00 GMT) estará la alerta vigente e instaron a la población a tomar medidas de precaución.

«Beba mucho líquido, permanezca en una habitación con aire acondicionado, evite la exposición al sol y compruebe el estado de sus familiares y vecinos. Tome precauciones adicionales cuando esté al aire libre. Lleve ropa ligera y holgada. Intente limitar las actividades extenuantes a las primeras horas de la mañana o al atardecer», aconsejó el SNM.

Una advertencia de calor significa que se espera un periodo de altas temperaturas durante el día.

La combinación de las temperaturas calientes y humedad alta se combinan para crear una situación en la que sea posible un golpe de calor. EFE

