Autorizan un modelo de avión implicado en un accidente a volar nuevamente en EEUU

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El modelo de avión McDonnell Douglas (MD-11), del cual un ejemplar operado por UPS se estrelló durante su despegue en noviembre en Estados Unidos, recibió luz verde para volver a operar, según la Autoridad de Aviación (FAA).

«Tras una revisión muy exhaustiva, la FAA aprobó el protocolo de Boeing para reincorporar de forma segura los aviones MD-11», indicó un portavoz de la FAA.

La organización ordenó el 9 de noviembre de 2025 la inmovilización de todos los MD-11 tras un accidente ocurrido el 4 de noviembre, en Louisville, Kentucky, en el que murieron 14 personas.

El avión de carga, operado por la empresa de mensajería UPS, se estrelló después de que uno de sus motores se desprendiera durante el despegue y se incendiara. El aparato explotó al chocar contra edificios industriales cerca del aeropuerto.

Según un informe preliminar de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) publicado el 20 de noviembre, una pieza fundamental que unía los motores con las alas presentaba fisuras por fatiga y se rompió durante el despegue.

Boeing, que adquirió la compañía McDonnell Douglas en 1997, informó el lunes que, tras obtener el visto bueno del regulador, envió instrucciones a los propietarios de los MD-11 para revisar sus aviones.

UPS detuvo su flota cuatro días después del accidente y su director anunció a finales de enero la aceleración de la retirada de la totalidad de la flota.

«UPS aceleró y completó el retiro de nuestros MD-11 como parte de nuestros amplios esfuerzos de modernización de la flota, y esta aeronave ya no forma parte de nuestras operaciones» dijo el lunes un portavoz a la AFP.

Según una declaración enviada el lunes a la AFP, dos ejemplares MD-11 reanudaron los vuelos comerciales el domingo, tras la «confirmación de que se habían completado las reparaciones e inspecciones necesarias» especificadas por Boeing y aprobadas por la FAA y tras vuelos de prueba.

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