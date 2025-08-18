Auxiliares de vuelo de Air Canada desafían decisión judicial de terminar la huelga

Los auxiliares de vuelo de la aerolínea Air Canada que participan de una huelga que ha afectado a unos 500.000 pasajeros votaron este lunes a favor de desafiar la orden de un tribunal laboral para que regresen a sus trabajos.

Unos 10.000 auxiliares de vuelo abandonaron sus labores el sábado en la media noche, insistiendo en que la aerolínea, que tiene 180 destinos nacionales y en el extranjero, no había cumplido sus demandas de salarios más altos y compensaciones por el trabajo en tierra.

El domingo, la Junta de Relaciones Industriales de Canadá (CIRB, por su sigla en inglés), un tribunal regulatorio, había ordenado a los trabajadores de Air Canada «reanudar sus labores de inmediato y abstenerse de participar en actividades ilegales de huelga», de acuerdo con Air Canada.

La disposición legal fue invocada por la ministra federal de Trabajo, Patty Hajdu, para detener la huelga y forzar a las partes a un acuerdo vinculante.

Sin embargo, el sindicado dijo que no acataría la orden, lo que obligó a Air Canada a dar marcha atrás con sus planes de restaurar parcialmente su servicio aéreo el domingo por la noche.

El lunes, la presión sobre los trabajadores aumentó y el tribunal ordenó a los empleados de Air Canada «retomar sus labores» antes de las 12H00 locales (16H00 GMT), según la aerolínea.

Luego del plazo límite, Mark Hancock, presidente del Sindicato Público de Empleados Canadienses (CUPE, por sus siglas en inglés), le dijo a la prensa que la solución a la huelga «tiene que encontrarse en una mesa de ofertas» y que el sindicato no respetará la decisión del tribunal.

«Ninguno de nosotros quiere desafiar la ley», dijo Hancock, quien añadió que el sindicato no vacilará en su defensa de los intereses de las personas a las que se les pidió trabajar en tierra durante los retrasos sin «recibir un centavo».

Si Air Canada «piensa que los aviones van a volar esta tarde, están muy equivocados», resaltó.

El jueves pasado, Air Canada dio detalles del acuerdo que ofreció a los tripulantes de cabina, indicando que un auxiliar de vuelo de mayor rango podría recibir en promedio de salario unos 87.000 dólares canadienses (65.000 dólares) en 2027.

El sindicado, sin embargo, dijo que la oferta de Air Canada estaba «por debajo de la inflación» y «por debajo del valor del mercado».

