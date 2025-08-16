The Swiss voice in the world since 1935

Auxiliares de vuelo de Air Canada se declaran en huelga y paralizan el servicio

Los auxiliares de vuelo de Air Canada se declararon en huelga el sábado, por lo que la aerolínea paralizó por completo sus operaciones creando caos en los viajes de verano para sus 130.000 pasajeros diarios.

«Estamos oficialmente en huelga», anunció en un comunicado el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por su sigla en inglés), que representa a 10.000 tripulantes.

Air Canada, que vuela directamente a 180 ciudades de todo el mundo, dijo que ha «suspendido todas sus operaciones» en respuesta al paro laboral.

«Air Canada recomienda encarecidamente a los clientes afectados que no acudan al aeropuerto», dijo, y añadió que «lamenta profundamente los efectos que la huelga está teniendo en los clientes».

La línea aérea había ido reduciendo gradualmente sus operaciones ante la posible paralización laboral.

Además de incrementos salariales, los auxiliares de vuelo buscan conseguir el pago del trabajo en tierra no remunerado, incluido el del proceso de abordaje.

Air Canada detalló, en un comunicado publicado el jueves, su última oferta, según la cual un auxiliar de vuelo de mayor rango puede llegar a ganar 87.000 dólares canadienses (unos 65.000 dólares estadounidenses) para 2027.

Sin embargo, el CUPE señaló que las propuestas de la aerolínea están «por debajo de la inflación (y) por debajo del valor de mercado». 

El sindicato también ha rechazado las peticiones del gobierno federal y de Air Canada de resolver las cuestiones pendientes mediante un arbitraje independiente.

