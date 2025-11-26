Avianca reprograma dos vuelos entre Bogotá y Caracas ante la alerta de Estados Unidos

2 minutos

Bogotá, 26 nov (EFE).- La aerolínea Avianca informó este miércoles que reprogramará para el 5 de diciembre dos vuelos previstos para el jueves entre Bogotá y Caracas, en un nuevo ajuste ante el aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), que desde el viernes pasado derivó en la cancelación de vuelos hacia Venezuela.

«La aerolínea hace un llamado urgente a las autoridades de aviación para que clarifiquen oportunamente las recomendaciones y condiciones comunicadas», indicó la compañía en una nota de prensa.

La FAA emitió el viernes un aviso internacional en el que instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe debido al deterioro de las condiciones de seguridad y al incremento de la actividad militar en la zona.

Avianca reiteró «su compromiso y profundo aprecio» por Venezuela y su «firme intención» de retomar y ampliar los vuelos «a favor de los pasajeros y de la conectividad de América Latina, en cuanto las condiciones lo permitan».

En Colombia, esta alerta ya ha afectado a más de 1.500 viajeros, según cifras de la Aeronáutica Civil colombiana.

Avianca suspendió desde el sábado sus dos frecuencias diarias hacia Venezuela, al igual que Latam, la aerolínea más grande de América Latina, que canceló los vuelos del 23 y 24 de noviembre entre Bogotá y Caracas y reprogramó los de este miércoles para el próximo 2 de diciembre.

Otras compañías aéreas también han cancelado desde el sábado sus vuelos a Venezuela, como las españolas Air Europa, Plus Ultra e Iberia, así como la portuguesa TAP y la brasileña Gol.

Por el momento, mantienen sus operaciones en el país Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena.

Ante la ola de suspensiones de itinerarios desde y hacia Caracas, el Gobierno venezolano advirtió de que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos en el país tenían 48 horas para reanudar sus operaciones, plazo que venció a las 12:00 hora local (16:00 GMT) de este miércoles.

La advertencia de la FAA se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno de Donald Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas. Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos. EFE

mcg/pc/rrt