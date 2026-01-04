Avianca y Latam retoman vuelos al Caribe tras levantamiento de restricciones de EE.UU.

Bogotá, 4 ene (EFE).- Las aerolíneas Avianca y Latam retomaron este domingo sus vuelos a las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Puerto Rico luego de que Estados Unidos informara el sábado que las restricciones al espacio aéreo en la zona, implementadas por el ataque de Washington sobre Venezuela, fueron levantadas.

Avianca señaló en un comunicado que, «en atención a la actualización de las instrucciones de seguridad de las autoridades estadounidenses sobre los espacios aéreos de Aruba, Curazao y San Juan», retomó «sus vuelos desde y hacia dichos destinos».

«La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes como también en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación», agregó la información.

Latam, por su parte, afirmó que retomará «su operación regular y, adicionalmente, dispondrá de un vuelo ida y regreso a Aruba y un vuelo ida y regreso a Curazao el 5 de enero para apoyar el regreso de los pasajeros que se vieron afectados durante el fin de semana».

En la mañana del sábado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela «en apoyo al Departamento de Guerra», según las palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, y para «asegurar la seguridad del público en vuelos».

Estados Unidos lanzó un ataque contra varios puntos del territorio venezolano, incluida la capital, Caracas, y capturó al presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores.

Posteriormente, ambos fueron trasladados por mar y por aire hasta Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico, entre otros cargos.

El destino más afectado por las restricciones aéreas fue Puerto Rico. Al menos 357 vuelos resultaron afectados en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, el principal de la isla.

En Aruba, que hace parte del reino de los Países Bajos, otros 89 vuelos fueron cancelados, muchos de ellos de la aerolínea neerlandesa KLM. EFE

