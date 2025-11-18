Aviso de serie previa con motivo de la Cumbre del G20

Madrid, 18 nov (EFE).- Con motivo de la celebración de la Cumbre del G20 los días 22 y 23 de noviembre en Sudáfrica, la Agencia EFE enviará el miércoles 19 una serie previa con la guía G20 CUMBRE que incluirá los siguientes temas:

CLAVES – Nairobi – Los líderes del G20 se reúnen en Johannesburgo en la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del bloque en suelo africano, condicionada por el boicot de Estados Unidos y centrada en debates sobre comercio, deuda, desarrollo y transición energética.

ECONOMÍA – Nairobi – La Cumbre de Líderes del G20 se celebra en Johannesburgo en un contexto marcado por las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impuestos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y por la creciente presión de una crisis de deuda que golpea con especial dureza a los países en desarrollo.

GEOPOLÍTICA – Nairobi – El boicot del presidente de EE.UU., Donald Trump, y las ausencias por distintos motivos de los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y China, Xi Xinping, entre otros, eclipsan la Cumbre de Líderes del G20 en Sudáfrica en un momento de creciente división geopolítica. EFE

