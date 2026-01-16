Azerbaiyán comienza a suministrar gas natural a Austria y Alemania

1 minuto

Bakú, 16 ene (EFE).- La compañía estatal petrolera de Azerbaiyán SOCAR anunció hoy el comienzo del suministro de gas natural a Austria y Alemania.

La empresa, que vende volúmenes significativos de gas en los mercados de Europa Central y Sur por el gasoducto Trans Adriático, comenzó una nueva etapa importante en la exportación de gas azerbaiyano, señaló a EFE, al puntualizar que en enero de este año arrancaron las exportaciones a Austria y Alemania.

SOCAR no precisó los montos, aunque anteriormente había trascendido que Alemania podría recibir alrededor de 1.200 millones de metros cúbicos de gas.

«Los suministros efectuados a estos países a través de Italia, amplían aún más la geografía del gas azerbaiyano en Europa. De tal modo el número de países importadores de gas azerbaiyano ascendió a 16», indicó la compañía.

SOCAR, que opera en el marco de la estrategia gasística promovida por el presidente azerí, Ilham Aliyev, señaló que amplía consecuentemente sus actividades de marketing en Europa y el Oriente Medio, diversifica la cartera de cooperaciones con socios extranjeros y fortalece las posiciones de Bakú como suministrador fiable de hidrocarburos en el mercado internacional.

Azerbaiyán comenzó a suministrar gas a Europa en diciembre de 2020 y actualmente cuenta entre sus compradores a países como Italia, Grecia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Serbia, entre otros.

En 2025 Bakú exportó 25.000 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales 13.000 millones fueron suministrados a Europa.EFE

fg-mos/rml