Azerbaiyán y EE.UU. estrechan lazos con la firma de un documento de asociación estratégica

2 minutos

Bakú, 10 feb (EFE).- Azerbaiyán y Estados Unidos estrecharon este martes sus lazos con la firma de una Carta sobre la Asociación Estratégica entre ambos países.

El documento fue firmado en Bakú por el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, y el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance.

«Es un honor para nosotros establecer una alianza estratégica con el país más poderoso del mundo», dijo Aliyev a Vance tras la ceremonia de la firma.

El mandatario azerbaiyano también agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, por su contribución a la paz en el Cáucaso Sur.

«Llevamos seis meses viviendo en paz», declaró en referencia a la firma de un preacuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia el 8 de agosto en Washington, en presencia de Trump.

Según Aliyev, desde entonces Azerbaiyán no solo eliminó las restricciones de tránsito de cargas a Armenia, sino que también comenzó a suministrarle productos petrolíferos.

«Uno de los resultados y logros más importantes de la Administración de Trump-Vance en nuestra región es el proyecto TRIPP, la carretera Trump», continuó.

Ese corredor de transporte, que nació del documento firmado en Washington, «no solo conectará las dos partes de Azerbaiyán», sino que también conectará «Asia con Europa a través de los territorios de Azerbaiyán, Armenia y otros países vecinos», recordó.

Según Aliyev, Bakú abre una etapa completamente nueva en las relaciones con Washington.

Azerbaiyán suministra actualmente gas natural a 16 países, incluidos 11 miembros de la OTAN, aliados de Estados Unidos.

Aliyev también mencionó oportunidades para la cooperación con Washington en defensa e inteligencia artificial.

Vance, por su parte, se congratuló por la asociación estratégica y recordó que «Azerbaiyán fue uno de los últimos países en retirar sus tropas de Afganistán».

Refiriéndose al documento firmado este martes, sostuvo que «se está abriendo un nuevo capítulo» en la relación bilateral, que permitirá desarrollarla «significativamente».

Vance llegó a Bakú procedente de Ereván, donde mantuvo el lunes un encuentro con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Su viaje al Cáucaso Sur busca dar un impulso a la implementación del preacuerdo de paz firmado por los líderes de Azerbaiyán y Armenia el pasado verano en Washington.

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado ‘Ruta de Trump para la Paz’, que conectará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través de territorio armenio, y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar el corredor. EFE

