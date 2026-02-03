Bélgica informa sobre un segundo bebé enfermo tras consumir leche infantil contaminada

Bruselas, 3 feb (EFE).- Un segundo bebé ha enfermado en Bélgica tras consumir leche infantil contaminada, informó este martes el Departamento de Atención Sanitaria del Gobierno de Flandes (norte), que a comienzos de enero ya había alertado de un primer caso por haber bebido leche del grupo suizo Nestlé.

El primer bebé había enfermado en el norte del país tras consumir una de las leches infantiles del grupo Nestlé que fue retirada del mercado por contaminación con la toxina cereúlida.

El segundo bebé, de pocos meses de edad y recuperado tras recibir atención médica, enfermó a mediados de enero, tras haber consumido también un producto que había sido retirado del mercado, indicó la agencia BELGA sin especificar la marca del alimento.

Un análisis de laboratorio confirmó posteriormente que se trataba también de contaminación por cereúlida.

Los síntomas más frecuentes de una infección por esa toxina se parecen a los de la gastroenteritis e incluyen vómitos y diarrea acuosa poco después de la ingestión de la leche.

El Departamento de Atención Sanitaria del Gobierno flamenco recomienda a los padres comprobar cuidadosamente si los productos lácteos que tienen en casa forman parte de alguna campaña de retirada. En ese caso, no deben utilizar dichos productos.

El escándalo salpica a empresas de nivel mundial, como Nestlé, Danone, Lactalis, Vitagermine, Granarolo o Hochdorf, que han tenido que retirar productos de varios países, en muchos casos por simple precaución ante posible contaminación por cereúlida.

Las autoridades sanitarias francesas señalaron ayer, martes, que cinco bebes han sido hospitalizados en ese país tras ingerir leche infantil que había sido retirada, y que todos ellos han sido ya dados de alta.

Además, las autoridades francesas agregaron que hay otros seis bebés, también dados ya de alta, que se sospecha que cayeron enfermos por el mismo motivo, aunque no hay confirmación del laboratorio, mientras se estudian otros 30 casos sospechosos registrados en el país desde mediados de diciembre.

En paralelo, Francia analiza también si la contaminación de las fórmulas infantiles pudo haber causado la muerte de dos bebés los pasados 8 de enero y 25 de diciembre. EFE

