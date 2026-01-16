Bélgica participará desde el próximo lunes en la misión de reconocimiento en Groenlandia

2 minutos

Bruselas, 16 ene (EFE).- Bélgica participará con un oficial desde el próximo lunes en la misión internacional de reconocimiento en Groenlandia, anunciaron este viernes los ministros belgas de Defensa y Exteriores, que enmarcaron esa misión en el esfuerzo de la OTAN por «reforzar la presencia militar y las capacidades de entrenamiento» en una zona «estratégicamente importante».

Ambos ministros recordaron en un comunicado que «varios aliados» participan conjuntamente en esa misión, cuyo objetivo es «identificar oportunidades para futuros ejercicios militares en Groenlandia, así como posibilidades de aumentar la presencia militar con fines de disuasión y defensa en esta región geoestratégica».

Sobre la base de ese reconocimiento, «se realizarán nuevas consultas dentro de la OTAN sobre actividades de entrenamiento concretas en la región», dijeron.

Añadieron que «las decisiones sobre la participación belga en posibles próximos pasos, como la posible participación en la operación Centinela Ártico, se tomarán posteriormente en estrecha consulta con los socios gubernamentales».

El ministro de Defensa, Theo Francken, señaló por otra parte que la seguridad en la región ártica «es de importancia estratégica para toda la Alianza» y que, al participar en esa misión, Bélgica «demuestra su compromiso con la OTAN y contribuye a los esfuerzos colectivos para asegurar esta región».

Por su parte, el titular de Exteriores, Maxime Prévot, hizo hincapié en la importancia de esta misión que «se enmarca plenamente en nuestros esfuerzos por fortalecer la cooperación internacional. La región ártica requiere un enfoque común de todos los aliados, y Bélgica se complace en asumir sus responsabilidades al respecto”.

Hasta la fecha, aparte de Bélgica y los países escandinavos, han anunciado su participación en la misión Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos. EFE

mb/mas/rcf