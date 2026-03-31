Bachelet afirma que existe «voluntad» para que una mujer sea secretaria general de la ONU

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Santiago de Chile, 31 mar (EFE).- La ex presidenta chilena Michelle Bachelet aseguró este martes que existe «una voluntad de un grupo de países» para que, por primera vez, una mujer ocupe el cargo de la secretaría general de Naciones Unidas (ONU), por lo que «vale la pena dar la pelea» en su candidatura apoyada por Brasil y México.

«Existe una voluntad de un grupo de países, de mujeres sobre todo, de que la próxima secretaria de Naciones Unidas sea una mujer», dijo Bachelet en una ponencia en la Universidad de Valparaíso sobre los 20 años del primer gobierno paritario que presidió en Chile.

La ex mandataria comentó que «la idea, que no está escrita, es que esta vez sea de la región de América Latina y el Caribe e idealmente una mujer», aunque reconoció que «no siempre todas las regiones están de acuerdo», añadió.

Es la primera declaración sobre el tema que ofrece la política socialista, luego del comunicado que emitió cuando el nuevo Gobierno chileno, del ultraderechista José Antonio Kast, retiró su apoyo a la candidatura que había sido respaldada por la anterior administración.

«Cuento con el apoyo de Brasil y México y espero que de otros países. Vamos a seguir adelante y cualquiera que sea el resultado, vale la pena dar la pelea por ser la primera mujer secretaria general», afirmó.

El pronunciamiento llegó luego de que Kast afirmó hoy que no hubo influencia de Estados Unidos o de su presidente, Donald Trump, en la decisión que tomó de retirar el apoyo de Chile, según dijo en una entrevista a la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

Bachelet, quien presidió el país sudamericano en dos periodos (2006-2010 y 2014-2018), contó que la primera vez que escuchó sobre la posibilidad de postularse a este cargo fue una idea del fallecido ex presidente chileno Sebastián Piñera.

«Cuando estaba en Naciones Unidas dirigiendo una agencia y yo viajaba a Chile, el ex presidente Piñera me invitaba a conversar y me dijo: ¿Michelle no quiere ser la próxima secretaria?», reveló.

Y agregó: «Yo, en ese momento, pensé, no, de ninguna manera, y me dijo: ‘te insisto, si tú quieres ser yo te apoyo y te propongo».

La ex directora ejecutiva de ONU Mujeres y secretaria general adjunta de la ONU mencionó que actualmente son solo cuatro candidatos, dos latinoamericanos como ella, el argentino Rafael Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan, y el ex presidente de Senegal Macky Sall.

«Se ha dicho por ahí que hay una diversidad enorme, la vez pasada eran 13 candidatos. Los interrogatorios parten el 21 de abril, es una selección no una elección», explicó sobre el proceso para elegir al sucesor del portugués António Guterres.

También explicó que la recomendación sobre el futuro responsable de la ONU partirá del Consejo de Seguridad, y que luego será votada por la Asamblea General.

Por ello, añadió que la clave está «los cinco países permanentes que tienen derecho a veto y los diez elegidos no permanentes», y que nadie sabe cuándo habrá una decisión, ya que dependerá «de cuando los cinco grandes se pongan de acuerdo». EFE

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