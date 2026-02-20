Bad Bunny, el gran ganador de un Premio Lo Nuestro lleno de amor a los inmigrantes

4 minutos

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 19 feb (EFE).- Bad Bunny emergió como el gran ganador de la edición de 2026 de ‘Premio lo nuestro’, seguido por Carín León, en una gala en la que abundaron las lágrimas, los homenajes y la defensa de los inmigrantes latinos en Estados Unidos.

El artista puertorriqueño fue el máximo ganador de la noche con seis premios, entre ellos Artista del Año, Canción del Año por ‘DTMF’ y Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’, en una gala que combinó estrenos televisivos, colaboraciones inéditas y homenajes a leyendas de la música latina.

El mexicano Carín León cerró la noche con cinco premios, entre ellos Colaboración del Año Crossover por ‘Lost in Translation’, junto a Kacey Musgraves y Canción del Año Pop Rock por ‘Vivir sin aire’, con Maná.

Karol G y Maluma recibieron tres premios cada uno. Karol G ganó como Artista Femenina del Año Urbano, Canción del Año por ‘Latina Foreva’ y sumó Colaboración del Año Urbano por ‘+57’, en un equipo que incluyó a Feid, DFZM, Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd.

«Este premio demuestra que cuando se hacen las cosas con autenticidad y amor, la gente siempre las apoya y las celebra», dijo Blessd a la prensa sobre el primer premio de su carrera.

La situación que viven los latinos en Estados Unidos a consecuencia de la persecución migratoria fue un tema constante. «Aprovecho este escenario y lo diré tajantemente, no existe organización, departamento de ningún tipo que si le hace daño a mi comunidad latina goce de mi respeto», subrayó Romeo Santos, el Rey de la Bachata.

Majo Aguilar, la artista mexicana más premiada de la noche con dos preseas, las dedicó «a las mujeres de la música mexicana, a los migrantes». Además, al hablar con periodistas aplaudió el mensaje de Santos y reiteró que «el que no da respeto no merece respeto», en clara referencia a las políticas migratorias del Gobierno Trump.

Juanes, quien recibió el premio a la trayectoria, apareció en el escenario vestido con una camiseta con el mensaje «Se habla español». «Yo le debo todo a este país y la comunidad latina de este país. Esta es mi manera de decir que hay que unirnos y nosotros valemos», explicó a EFE.

Arcángel recibió el reconocimiento como Ícono Urbano, Los Bukis obtuvieron el premio Legado Musical, el productor Manolo Díaz fue homenajeado con el galardón Visionario, que recibió de manos de su amigo Manuel Alejandro, Juanes y Carlos Vives, quienes lo consideran el artífice de sus carreras en Europa.

La española Paloma San Basilio recibió el Premio a la Excelencia que dedicó a la comunidad hispana. «Creo profundamente en el mestizaje, en quien somos como gente de luz, colores, música, comidas y una forma de ver la vida muy especial».

Por su parte, Carín León, quien es el primer artista de música en español que se presentará en la Esfera de Las Vegas, explicó que su presentación es también una manera de decir «aquí estamos y seguimos luchando y dando lo mejor».

La noche abrió con Marc Anthony, quien ofreció el estreno televisivo de ‘Como en el idilio’ y compartió escenario por primera vez con Nathy Peluso en un dueto original de salsa con voz femenina.

Cristian Castro con Matisse interpretaron ‘Conmigo sin ti ‘ y momentos de alto perfil como la interpretación de 1+1 a cargo de Kany García y Maluma, y Carlos Vives llevó al escenario ‘Te dedico’.

El show destacó además por cruces generacionales y guiños a distintas escenas: Elena Rose y Rawayana enlazaron ‘Luna de miel’ y ‘Naguará’, Romeo Santos y Prince Royce ofrecieron una mezcla con ‘Dardos’ y ‘Lokita por mí’, mientras Sebastián Yatra sumó dos estrenos con invitados, primero con Gente de Zona y luego con Silvestre Dangond

Thalia presentó en televisión ‘Dancing Queen’ acompañada por Gracie Bon, Paola Ruiz, Pollito Tropical y Wendy Guevara, y el cierre quedó en manos de Ryan Castro y Kapo con el estreno de ‘La Villa’, antes de que Castro enlazara ‘Ba Ba Bad Remix’ con Kybba y se uniera a J Balvin para el estreno mundial de ‘Tont ‘. EFE

ac/ims/eav

(foto) (video)