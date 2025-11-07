The Swiss voice in the world since 1935

Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar logran la nominación al Grammy a álbum del año

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El exitoso álbum ‘DeBí TiRAR MáS FOTos’ de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, ‘Mayhem’ de Lady Gaga y ‘GNX’ de Kendrick Lamar obtuvieron este viernes una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año.

Una apartado que comparten con ‘Swag’ de Justin Bieber; ‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter;’Chromakopia’, de Tyler, the Creator; ‘Mutt’ de Leon Thomas, y ‘Let God Sort Em Up’ de Clipse. EFE

us/enb

(video)

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

