Bad Bunny, Lady Gaga y Kendrick Lamar logran la nominación al Grammy a álbum del año
Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- El exitoso álbum ‘DeBí TiRAR MáS FOTos’ de la estrella puertorriqueña Bad Bunny, ‘Mayhem’ de Lady Gaga y ‘GNX’ de Kendrick Lamar obtuvieron este viernes una nominación al Grammy en la categoría de álbum del año.
Una apartado que comparten con ‘Swag’ de Justin Bieber; ‘Man’s Best Friend’ de Sabrina Carpenter;’Chromakopia’, de Tyler, the Creator; ‘Mutt’ de Leon Thomas, y ‘Let God Sort Em Up’ de Clipse. EFE
us/enb
