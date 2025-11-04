Bad Bunny y Karol G se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2026

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- La estrella puertorriqueña Bad Bunny, la colombiana Karol G y los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso se suman a los artistas que actuarán en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, informó este martes la Academia Latina de la Grabación en un comunicado.

Con 12 nominaciones, Bad Bunny es el máximo nominado de la edición, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso con 10 menciones.

También formarán parte del evento Marco Antonio Solís, Jesús Ortiz Paz, de Fuerza Régida, y la banda Chuwi, indicó la institución.

Otras estrellas que completan la lista de actuaciones previamente anunciadas por la Academia Latina de la Grabación son Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro, Kacey Musgraves, Edgar Barrera, Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera.

También está previsto que el español Raphael, quien además será reconocido este año como Persona del Año, Los Tigres del Norte, Gloria Estefan y Aitana tomen el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

La 26º edición de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena en la ciudad de Las Vegas el jueves 13 de noviembre y será producida por TelevisaUnivision. EFE

mrl/mvg/pddp