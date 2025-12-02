Bajo seguimiento en una huelga en Francia contra los recortes en los presupuestos de 2026

3 minutos

París, 2 dic (EFE).- La huelga convocada este martes por tres sindicatos en Francia contra los recortes en el proyecto del Gobierno para los presupuestos de 2026, que se está discutiendo en el Parlamento, tuvo un bajo seguimiento, con 150 concentraciones previstas en todo el país.

La protesta, organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT, el segundo sindicato más representativo de Francia), la Federación Sindical Unitaria (FSU) y Solidarios, pretendía denunciar las políticas de «austeridad» del proyecto de presupuestos, que entre otras cosas prevé congelar durante un año las pensiones.

La participación en la huelga, a la que no se sumaron los sindicatos CFDT y FO (el primero y el tercero por representación en Francia), fue del 6,31 % en las escuelas primarias y del 4,57 % en universidades e institutos de secundaria, según el Ministerio de Educación.

En las administraciones, la participación estuvo entre el 1,84 % y el 3,43 %, según el Ministerio de Función Pública, y se limitó al 0,20 % entre los trabajadores de los hospitales.

En lo que respecta al transporte, el ministerio encargado de esta cartera había anticipado que el funcionamiento del ferrocarril iba a ser globalmente normal a lo largo de la jornada, con «ligeras afectaciones» en algunas líneas regionales y de cercanías de París, como la RER C de la capital. Únicamente se habían declarado tres huelguistas entre los controladores aéreos.

Por lo que respecta a los manifestantes, las autoridades estimaron en 750 las personas movilizadas en Nantes (oeste de Francia) y en torno a 1.000 en Marsella (sur de Francia), mientras que la CGT las cifró en unas 1.500 y 15.000, respectivamente.

En París, las afluencia se situó entre 5.000 y 10.000 personas, según la policía.

La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, dijo sentirse «muy sorprendida» con los datos de manifestantes dados por las fuerzas del orden, que «no son muy creíbles», según indicó en declaraciones a los periodistas.

«No tenemos una bola de cristal, pero lo que es seguro es que esta mañana había más de 10.000 personas movilizadas» en París, y «al menos 50.000 personas» en toda Francia, subrayó Binet.

La líder sindical agregó que, desde su punto de vista, esta movilización «es una nueva alerta; una nueva alarma que muestra que los trabajadores y trabajadoras no se dejan hipnotizar» cuando se les dice que «todo irá bien».

«Creemos que si no nos movilizamos, si no nos interesamos por el debate parlamentario (el conjunto de recortes) recaerá sobre nuestras espaldas», ultimó Binet.

El examen de los presupuestos de la Seguridad Social vuelve a partir de este martes a la Asamblea Nacional, después de su paso por el Senado, y debe continuar hasta el próximo día 9. EFE

plc/ac/rcf

(Foto) (Vídeo)