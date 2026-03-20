Banco Central de Perú proyecta una inflación de 2,4 % y un alza del PIB de 3,2 % en 2026

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Lima, 20 mar (EFE).- La proyección de la inflación anual de Perú es 2,4 % para 2026, con una mayor alza temporal en marzo por el racionamiento de combustibles, así como un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 3,2 % para este año, según las estimaciones presentadas este viernes por el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde.

En una presentación del Reporte de Inflación de marzo, Velarde explicó que en este mes «vamos a tener el impacto del gas, y del combustible por la guerra de Irán», en el alza mensual de precios, tras el racionamiento aplicado por el gobierno en el gas natural por una fuga en el yacimiento de Camisea.

El titular del banco emisor añadió que en marzo la tasa de inflación estará «alrededor del tope superior del rango meta (3 %)», aunque remarcó que se trata de un alza temporal porque el abastecimiento de gas ya se ha reanudado en el país.

No obstante, advirtió que habrá «un choque en (los precios de) alimentos fuerte» por el peso de la canasta de alimentos en la inflación de Perú.

Explicó que el impacto del incremento del precio internacional del petróleo «no es solo en el transporte, sino en mucho bienes», como los granos y el pollo.

«El precio del insumo en producto final tiende a pesar más, tiende a mayor inflación en nuestro país, alimentos pesa más en la canasta del consumidor», señaló.

A pesar de esa expectativa, Velarde insistió en que Perú tiene la inflación más baja en la región, e informó que la proyección para el 2027 es de 2 %.

Respecto a la proyección de crecimiento del PIB dijo que «va a ser menor que el año pasado, pero mayor que la proyección anterior» que la fijaba en 3 % en diciembre último.

Perú estima un alza de 3,2 % del PIB para el 2026 y 2027, según los datos entregados por Velarde.

Asimismo, proyectó un alza de la inversión privada de 9,5 % en 2026 y de 5 % en 2027.

Velarde destacó que la economía peruana venía «sumamente fuerte» en el primer bimestre del año, con un incremento de la masa salarial formal de 6,2 % en enero, un alza de 12 % en importación de bienes de capital en febrero pasado y un crecimiento de 14 % en pagos electrónicos hasta febrero.

En este escenario económico, el titular del BCRP destacó que la deuda pública se ubicará en 29,3 % del PIB, con un alza del gasto corriente, y con una tasa de interés de referencia de 4,25 % estable desde septiembre pasado.EFE

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