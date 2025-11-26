Banco de México recorta previsión de crecimiento al 0,3 % en 2025 por debilidad económica

Ciudad de México, 26 nov (EFE).- El Banco de México (Banxico) redujo este miércoles su previsión de crecimiento económico para el país al ubicarla en el 0,3 % para 2025, desde un 0,6 % previo; mientras que para 2026 la expectativa se mantuvo en el 1,1 %, en medio de una debilidad mayor a la anticipada y la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

De acuerdo con el ‘Informe Trimestral Julio-Septiembre 2025’, el ajuste ocurre debido a la contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año, la cual mostró una debilidad de la economía mexicana mayor «a la previamente anticipada».

“Ante este resultado tomamos la expectativa puntual de expansión del PIB para 2025 en su conjunto de 0,6 % reportado en el informe previo a 0,3 % en el informe actual”, detalló en la presentación del documento la gobernadora del banco central mexicano, Victoria Rodríguez Ceja. EFE

