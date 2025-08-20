Banco Sabadell apoya con 280 millones de dólares infraestructura de gas natural en México

3 minutos

Ciudad de México, 20 ago (EFE).- Con 5.265 millones de pesos mexicanos (unos 280 millones de dólares), el español Banco Sabadell financia proyectos enfocados en infraestructura para el transporte y almacenamiento de gas natural en México, lo que fortalece la red energética nacional e impulsa el desarrollo industrial del país.

“En Banco Sabadell, creemos que un sistema energético eficiente y creciente, es indispensable para el crecimiento económico de México», señaló Carlos Herrerías, director de Energía e Infraestructura en Banco Sabadell, en un comunicado emitido este miércoles.

«Nuestro financiamiento en el segmento de transporte y distribución de energía refleja una apuesta estratégica por el desarrollo sostenible del país, así como nuestro compromiso por ser un socio confiable para los actores que impulsan la transformación energética” agregó.

La entidad financiera española recordó que el segmento de transporte y distribución de energía, que enlaza la producción con los centros de consumo a través de gasoductos, terminales y sistemas de almacenamiento, «es fundamental para la operación del sistema energético en México».

Precisó que actualmente, México cuenta con aproximadamente 2,4 días de reservas de gas natural, cifra inferior a la de países como España, que superan los 34 días de almacenamiento. Además, más del 70 % del gas natural consumido en México es importado, principalmente desde Estados Unidos, según reportes.

«La demanda de gas natural en México mantiene una tendencia creciente, con una proyección de 1,3 % anual hasta 20292, impulsada por la expansión industrial y la alta dependencia del sector eléctrico de este combustible», apuntó la nota.

«Para alcanzar el objetivo nacional de contar con al menos cinco días de almacenamiento estratégico, —establecido por las autoridades energéticas—, se requerirán inversiones estimadas entre 8.190 y 50.310 millones de pesos, dependiendo de la tecnología implementada», añadió.

En este contexto, señaló Sabadell, la participación del capital privado es esencial para continuar ampliando y modernizando la infraestructura energética.

Expuso que esta visión de largo plazo se alinea con los objetivos planteados en el Plan México, así como con el llamado de instituciones como la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para ampliar y modernizar la infraestructura energética nacional mediante la participación de la inversión privada.

El Gobierno de México tiene la expectativa de alcanzar los 45.000 millones de dólares en inversiones al cierre de 2025, en buena medida al llamado ‘Plan México’ presentado a inicios de abril por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta estrategia es la principal apuesta del nuevo gobierno para articular inversión privada con desarrollo social y sustentabilidad, a fin de posicionar al país entre las 10 economías más importantes del mundo. EFE

jmrg/csr/gad