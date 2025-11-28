Banco Sabadell México nombra a Iragorri como director tras vuelta de Figueras a España

3 minutos

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- El Banco Sabadell México anunció este viernes el nombramiento de José Iragorri como su nuevo director general para liderar la filial en el país.

Iragorri, quien actualmente se desempeña como subdirector General de Corporate & Investment Banking (CIB) en Sabadell México, sustituye en el cargo a Albert Figueras.

Figueras fue nombrado este viernes como nuevo director de Red en España, cargo que asumirá de manera efectiva el 1 de febrero del 2026, después de la jubilación del actual director de Red de la entidad, Jaime Matas, informó el banco.

En un comunicado, Banco Sabadell México apuntó que Iragorri es una «figura con amplia experiencia y conocimiento del sector financiero mexicano».

Es Licenciado en Administración Pública por la Universidad de México y cuenta con un Máster en Negocio Internacional por la Universidad de Valencia.

Su trayectoria incluye 10 años en CitiBanamex y 13 en HSBC México, «lo que subraya su profundo entendimiento del mercado local antes de su rol en Banco Sabadell».

«Iragorri es la persona idónea para tomar el timón de Banco Sabadell México. Su profundo conocimiento del mercado local, su amplia trayectoria en el sector financiero mexicano y su visión estratégica aseguran la continuidad en el crecimiento y el éxito de la entidad. Dejo la dirección en las mejores manos», señaló Figueras en la nota.

Figueras, quien dirigió Banco Sabadell México desde mayo de 2023, regresará a España dejando un sólido desempeño.

Bajo su gestión, indicó el comunicado, el banco en México cerró el tercer trimestre de 2025 alcanzando una utilidad de 1.010 millones de pesos (unos 55 millones de dólares), lo que representa un significativo incremento interanual del 27,8 % respecto al mismo periodo de 2024.

La firma indicó que el puesto de subdirector General de CIB, que dejará Iragorri, será asumido por Gustavo Martínez Baca, actual director ejecutivo de Banca Corporativa de Sabadell México.

Estos movimientos ocurren un día después de que el inversor mexicano David Martínez Guzmán, que controla el 3,86 % del Banco Sabadell y apoyó la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA, renunciara a formar parte del consejo de administración de la entidad.

Según informó el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martínez comunicó su decisión por carta al presidente de la entidad, Josep Oliu, que la trasladó a su vez a todos los miembros del consejo en la reunión celebrada este jueves.

Martínez era consejero dominical del banco y es el mayor accionista a título individual del Sabadell, con 193,92 millones de títulos. EFE

