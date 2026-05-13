Barcelona sella triunfo con gol del uruguayo Núñez y avanza a octavos de la Copa Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 12 may (EFE).- El Barcelona de Guayaquil selló este martes con un gol del uruguayo Sergio Núñez el triunfo por 2-4 sobre Insutec y, junto al Delfín de Manta, que venció por 0-2 a Baños Ciudad de Fuego, avanzó a los octavos de final de la Copa Ecuador, el segundo torneo profesional del país.

Barcelona rompió así una racha de tres años sin superar los dieciseisavos de final, gracias a los goles de los argentinos Milton Céliz y Tomás Martínez, del ecuatoriano Jefferson Wila y del uruguayo Núñez.

Céliz abrió el marcador con un golpe de cabeza tras un tiro de esquina ejecutado por Martínez, pero Insutec reaccionó y empató por intermedio de Guillermo Lama al inicio del segundo tiempo, luego de un error del defensa Gustavo Vallecilla.

Wila volvió a poner en ventaja a Barcelona y Martínez marcó el mejor gol del encuentro, con un remate que se desvió en los defensas antes de superar al portero.

Insutec descontó de penalti mediante Víctor Álvarez, tras una falta cometida por Vallecilla, pero Núñez sentenció el partido con un remate rasante.

Mientras que Delfín avanzó sin mayores complicaciones gracias a un golpe de cabeza de Erik Mendoza y a un penalti convertido por el argentino Iván Molinas.

Tanto el conjunto mantense como Barcelona continúan en la lucha por el cupo a la Copa Libertadores de 2027 que otorga la Copa Ecuador.

Ambos equipos alternaron titulares y suplentes pensando en la decimocuarta fecha de la Liga Pro, el otro torneo profesional ecuatoriano, y, en el caso de Barcelona, también en la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. EFE

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