Barco se hunde en lago del sur de Chile y encuentran cuerpo de uno de seis desaparecidos

Santiago de Chile, 27 ene (EFE).- Una embarcación pesquera se hundió este martes en el estuario Reloncaví, al sur de Chile, y dejó seis desaparecidos de los que ya se halló un cuerpo.

En la nave, que ya fue localizada por los equipos de búsqueda, iban ocho tripulantes, de los cuales dos llegaron hasta la orilla nadando.

El capitán del cercano puerto de Cochamó, Rodríguez Sánchez, explicó a los medios que se trata de una embarcación salmonera que se hundió en la madrugada del martes en esta zona de la región de Los Lagos, a 800 kilómetros al sur de la capital.

El capitán detalló que recibieron una llamada de emergencia y que el personal se desplegó con rapidez, lo que facilitó el rescate de los dos tripulantes en la orilla, que se encuentran en buen estado de salud.

Asimismo, Mario Besoain, gobernador marítimo de la ciudad chilena de Puerto Montt, explicó que todos los tripulantes están identificados y que aún se desconocen las causas del hundimiento.

El estuario Reloncaví es uno de los lugares más atractivos para la pesca tanto recreativa como industrial en esta zona del sur de Chile al disponer de grandes cantidades de especiales salmones y truchas. EFE

