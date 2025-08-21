The Swiss voice in the world since 1935

Barcola y Aubameyang aparecieron en ‘live’ donde murió ‘influencer’ vejado, según diario

París, 21 ago (EFE).- Los futbolistas Bradley Barcola (PSG) y Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella) tuvieron breves apariciones en el programa en directo en el que recientemente murió un ‘influencer’ francés famoso por ser grabado sufriendo vejaciones, denuncia este jueves una investigación del diario Libération.

De acuerdo con la publicación, dos breves vídeos de Barcola, de 22 años, y Aubameyang, de 36, habrían sido difundidos en un momento del directo de 298 horas (12 días) dentro de la plataforma Kick que terminó el pasado lunes con el deceso del ‘influencer’ Raphaël Graven, de 46 años y conocido como Jean Pormanove.

Libération informó que los dos jugadores habrían animado a los conductores del programa para lograr nuevos «desafíos» que aumentasen el número de donaciones ‘online’.

La muerte de Graven, sucedida en la zona de Niza y que ha suscitado la indignación del Gobierno francés, está siendo investigada por las autoridades, que realizaron hoy una autopsia al cadáver, en la que se excluye la intervención de una tercera persona y apunta a causas de origen médico o toxicológico.

Fuentes cercanas a Barcola, actual internacional francés y campeón europeo con el PSG, señalaron a la prensa francesa que el jugador envió su pésame por el fallecimiento y aclararon que el vídeo en el que aparece el delantero había sido grabado anteriormente, pues no estaba conectado la noche a la trágica emisión.

Raven (más de 500.000 abonados en las redes sociales) había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones que captaron la atención de cientos de miles de internautas.

Los influencers conocidos como Naruto y Safine participaron en varios de esos ‘lives’ considerados vejatorios. Ambos encontraron el lunes el cadáver del Graven en el cuarto en el que se realizaban los «desafíos».

Tras una primera investigación periodística de Mediapart antes de la tragedia, que data de finales de 2024, estos dos jóvenes llegaron a ser investigados y detenidos provisionalmente -para luego ser liberados- acusados de maltratar a personas vulnerables y de emitir imágenes contra la integridad de las personas.

Los resultados preliminares de la autopsia, divulgados hoy, apuntaron a que la muerte se produjo por causa «médica y/o toxicológica» pero descartaron la intervención de otras personas, según anunció el fiscal que lleva la investigación, Damien Martinelli. EFE

rcf/psh

